واشنطن تحيى ذكرى مرور 20 عاما على انضمام عدد من دول أوروبا الشرقية للناتو

واشنطن (أ ش أ)

أحيت الولايات المتحدة الأمريكية الذكرى العشرين لانضمام عدد من دول أوروبا الشرقية إلى حلف شمال الأطلسى الناتو.

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، في بيان نشره الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بالنيابة عن الولايات المتحدة، أهنئ بلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا بمناسبة الذكرى العشرين لانضمامكم إلى حلف شمال الأطلسى.

وتابع بلينكن، قبل عشرين عاما، عندما أصبحتم حلفاء، استلهمنا رحلاتكم - من تحمل الطغيان المرير والاحتلال إلى كسب حريتكم بالشجاعة والمثابرة، واليوم، نحتفل بالتزامكم الثابت بالدفاع عن كل شبر من أراضى الناتو ودعم قيمنا الديمقراطية المشتركة".

وأضاف من بحر البلطيق إلى البحر الأسود، وعبر المحيط الأطلسي والبحر الأدرياتيكي، صار حلف شمال الأطلسي أكثر اتحادا وقدرة من أي وقت مضى، وفي هذه الذكرى السنوية المهمة، نحن فخورون بالوقوف جنبا إلى جنب معكم كحلفاء يدافعون عن رؤيتنا للمستقبل.