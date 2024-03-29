هيئة الأركان الروسية: استدعاء 130 ألف مجند للخدمة خلال الخريف الماضى

أحمد علوى

قال نائب رئيس إدارة التنظيم والتعبئة الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية فلاديمير تسيمليانسكي، إن روسيا استدعت 130 ألف مجند إلى الخدمة في الجيش الخريف الماضي.

وأضاف تسيمليانسكي، في تصريح نقلته وكالة تاس الروسية، اليوم الجمعة - أنه "تم تحقيق الهدف الذي حدده مرسوم رئاسي روسي في الوقت المحدد وبالكامل، تم استدعاء مجموعه 130 ألف مجند للخدمة العسكرية في القوات المسلحة والقوات الأخرى والتشكيلات العسكرية.

وكما كان الحال من قبل، أولت حملة التجنيد اهتماما خاصا بوحدات التجنيد العلمي ووحدات الإنتاج العلمي، وبالتفاعل مع سلطات القيادة العسكرية المركزية، تم اختيار حوالي 500 فرد وإرسالهم للتجنيد في هذه الوحدات".

وتابع المسئول العسكري الروسي "أنه تم تنظيم مشروع الخريف بشكل فعال بشكل خاص في مناطق بورياتيا وأوسيتيا الشمالية - ألانيا وكراسنويارسك وستافروبول وفولجوجراد وفورونيج وروستوف وسخالين ومناطق سامارا وتشيليابينسك ومدينة موسكو.

وأضاف أنه تم نقل أكثر من 120 ألف مجند في مشروع جيش الخريف عبر رحلات الطيران المدني والعسكري والقطارات العسكرية وقطارات الركاب.