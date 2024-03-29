نقيب التطبيقيين يعلن بدء صرف معاشات أبريل وتطبيق قرار الزيادة

كتبت آية دعبس

وجه المهندس رمضان هلال النقيب العام للتطبيقيين بضرورة صرف المعاشات أعضاء وورثة قبل عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن النقابة بدأت بالفعل فى الصرف من الفيزا وكذلك البريد المصري، وجاري تغذية باقى الحسابات تباعا على أن يصرف الجميع قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

كان قد أعلن المهندس رمضان هلال النقيب العام للتطبيقيين، إنه تقرر زيادة قيمة المعاشات للأعضاء المستحقين من 125 جنيها، إلى 140 جنيه شهريا، على أن يبدأ التطبيق بداية من يناير 2024، موضحا أن المعاش يُصرف كل 3 أشهر، وبالتالي سيتم صرف أول دفعة بالزيادة أبريل 2024، عن أشهر "يناير، فبراير، مارس".

وأضاف هلال، في تصريحات خاصة سابقة لـ"اليوم السابع"، أن قرار زيادة المعاشات هو الثانى خلال العام الجارى، حيث كانت قيمة المعاشات الشهرية فقط 110 جنيه، واتخذ قرار بزيادتها إلى 125 جنيه بعد فوزه بمنصب النقيب العام للتطبيقيين، في يناير 2023، ثم تبعه القرار الأخير بالزيادة، وذلك بعد تحسين وضع النقابة المالى، وتحويله من العجز والدين والسحب عالمكشوف من البنوك إلى تحقيق فائض في الميزانية لعدة سنوات.



