موعد أذان الفجر بالقليوبية فى اليوم الـ19 من شهر رمضان وعدد ساعات الصيام

القليوبية إبراهيم سالم

موعد أذان الفجر فى محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، اليوم التاسع عشر من أيام شهر رمضان المبارك، حيث يبحث عنها عدد كبير من المواطنين، ويستعرض "اليوم السابع" موعد أذان الفجر فى القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يؤذن لصلاة الفجر فى القليوبية غدا الجمعة 29-3-2024 ومواقيت الصلاة فى محافظة القليوبية، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:20 دقيقة صباحًا.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 3:31 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 6:13 دقيقة مساء.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:31 دقيقة مساءً.

وبهذا يكون عدد ساعات الصوم غدا الثلاثاء فى محافظة القليوبية، اليوم التاسع عشر من أيام شهر رمضان 14 ساعة و13 دقائق.

وكشف الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن مديرية الأوقاف بالقليوبية، أنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الشهر الكريم، من خلال وضع أنوار على المساجد ابتهاجا بهذا الشهر، وعمل ندوات ثقافية ودينية ومحاضرات فى المساجد وجميع المؤسسات والهيئات وفرق الأمن ومراكز الشباب والسجون، ويتم الاستعانة بكبار والأساتذة من علماء الأزهر الشريف والمفكرين لإلقاء المحاضرات فى ملتقى فكرى واحد على مستوى المحافظة مع التنسيق بين الأزهر الأوقاف لعمل ندوات دينية لتوعية الشباب، وتوزيع المساعدات المالية للمحتاجين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وحسب الاحتياجات الفعلية.