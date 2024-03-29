مقتل شخص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل محل جزارة

محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لتعديه على آخر بسلاح أبيض مما أودى بحياته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومتوفى بمحل جزارة بدائرة القسم.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين (مالك محل جزارة - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة") و (عامل بمحل جزارة - مقيم بدائرة القسم "توفى متأثراً بإصابته") وذلك بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كلٌ منهما على الآخر بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء، نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها ووفاة أحدهما عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور .. وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.