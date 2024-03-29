مفوضية الانتخابات بجنوب أفريقيا: جاكوب زوما ليس مؤهلا لخوض الانتخابات المقبلة

بريتوريا (أ ش أ)

قضت مفوضية الانتخابات المستقلة فى جنوب أفريقيا بأن رئيس البلاد السابق، جاكوب زوما، ليس مؤهلا لخوض الانتخابات المقبلة.

وأوضحت المفوضية فى مؤتمر صحفي نقلته شبكة إيه بى سى نيوز الأمريكية اليوم الجمعة، أنها تلقت اعتراضا على ترشح زوما فى الانتخابات العامة المزمع اجراؤه في 29 مايو المقبل، وتم قبول الاعتراض .

وكان زوما قد اضطر إلى الاستقالة من منصبه كرئيس لجنوب أفريقيا عام 2018، على خلفية عدد من الفضائح .. وفي شهر يونيو 2021، أدين زوما بقضية فساد، بعدما رفض المثول أمام لجنة تحقيق في فساد الدولة إبان رئاسته بين عامي 2009 و2018، وحكم عليه بالسجن 15 شهرا، لكنه حصل على إفراج طبي مشروط بعد شهرين وسمح له بقضاء بقية العقوبة تحت الإقامة الجبرية .

ويمنع دستور جنوب أفريقيا الأشخاص المدانين والمحكوم عليهم بالسجن لمدة تزيد على 12 شهرا، من تولي مناصب عامة.

وأمام زوما 81 عاما مهلة حتى الثاني من أبريل المقبل لاستئناف حكم اللجنة.