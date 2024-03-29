معرض أهلا رمضان بالعمرانية يطرح كرتونة بيض المائدة بـ155 جنيها

كتبت - مرام محمد

يطرح معرض "أهلًا رمضان" بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية، بيض المائدة بسعر 155 جنيهًا للكرتونة بعد التخفيض، بجانب توفير مختلف المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل لـ30%.

وجاءت أسعار أبرز السلع الأساسية داخل المعرض على النحو الآتي: السكر بـ27 جنيهًا، والأرز بـ28 جنيهًا، وعبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ60 جنيهًا، واللحم البلدي بـ270 جنيهًا، واللحم المفروم بـ260 جنيهًا.

ويطرح المعرض كحك سادة بـ110 جنيهات، وكحك ملبن بـ110 جنيهات، وكحك عجوة بـ110 جنيهات، وبسكويت فرنساوي بـ115 جنيهًا، وبسكويت عادي بـ115 جنيهًا، وبيتي فور بـ120 جنيهًا، وغريبة بـ125 جنيهًا.

وتقام معارض "أهلا رمضان" بمحافظة الجيزة فى المناطق الآتية: شارع ترعة الزمر بالعمرانية، وشارع عمرو بن العاص بالبدرشين، وشارع المطار بإمبابة، وتقاطع الشارع الفاصل بين الحى الحادى عشر والحى الثانى عشر محور جمال عبد الناصر بمدينة 6 أكتوبر، ومركز خدمات الحى الأول بساحة انتظار كلية الهندسة بمدينة الشيخ زايد".