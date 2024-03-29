مساجد شمال سيناء تستعد لاستقبال المعتكفين خلال العشر الأواخر من رمضان

العريش ـ محمد حسين

استعدت مساجد شمال سيناء لاستقبال المعتكفين فى العشر الأواخر من رمضان، وقال الشيخ محمود مرزوق مدير أوقاف شمال سيناء، أن المساجد المحددة للاعتكاف بعموم مراكز المحافظة هى مسجد النصر بالعريش، مسجد المحطة بمدينة بئر العبد، مسجد المجمع الإسلامى بالمساعيد، المسجد الكبير بقرية بالوظة، مسجد الكوثر بمدينة الشيخ زويد، مسجد الرحمن بمدينة الحسنة، المسجد الكبير بمدينة نخل، مسجد القسيمة بقرية القسيمة، مسجد المعلمين بحى الضاحية، مسجد الرحمن بغرب العريش.

أضاف أنه تم التأكيد على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف، وأن أداء أى دروس أو خواطر دعوية هى عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمى مكتوب وموجه لإمام المسجد، كما يحظر حظرًا تامًا تصوير المعتكفين أو بث أى صور لهم احترامًا للخصوصية الشخصية، وتعقد مقرأة يومية للمعتكفين بما يمكنهم من ختم القرآن الكريم فى العشر الأواخر من خلال الإمام المشرف على الاعتكاف أو من تكلفه المديرية بذلك.

وأوضح أنه انطلقت حملة النظافة المكبرة بجميع المساجد المخصصة للاعتكاف بأوقاف شمال سيناء، استعدادًا لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وتستمر حتى نهاية الشهر الكريم.