محمد منصور يحصل على لقب "سير" من المملكة المتحدة ويتسلم "رتبة فارس" فى حفل ملكى قريبا

حصل المهندس محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور المصرية وزير النقل الأسبق على رتبة فارس ( لقب سير) من المملكة المتحدة، تقديرًا لمساهمته الفعالة فى مجال الأعمال والمبادرات الخيرية.

وعلق السير محمد منصور: "هذا من أعظم الأوسمة التى حصلت عليها فى حياتى وأنا ممتن للغاية وأتشرف بهذا اللقب الذى يعد تكريمًا وتتويجًا للعمل الجاد والمثابرة".

وأضاف: "كنت أتمنى أن يكون والداى على قيد الحياة ليشهدا معى هذا اليوم، فهذه الجائزة كانت ستمثل لهما الكثير، هذا التكريم لأجلهما، ولأجل القيم التى غرسوها فى وفى إخوتى".

يعد السير محمد منصور من أهم رواد الأعمال فى العالم، وهو رئيس شركة مان كابيتال للاستثمار -ومقرها لندن- التى تعمل على دعم استراتيجيات الشركات الرائدة وتوفرلها رأسمال طويل الأجل فى مختلف القطاعات على مستوى العالم.

كما تعمل مجموعة منصور فى العديد من الأسواق العالمية والقطاعات بما فى ذلك السيارات والمعدات الصناعية والرياضة وأسواق المال وتجارة التجزئة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

وكان الراحل السيد لطفى منصور والد السير محمد منصور -الذى درس فى جامعة كامبريدج فى الثلاثينيات من القرن الماضى قبل أن يؤسس مشروعه الناجح فى تجارة القطن فى مصر بعد الحرب العالمية الثانية- النموذج والمثال الذى ألهم السير محمد منصور بالالتزام بالعمل الجاد وممارسة الأنشطة الخيرية.

سيتم تقديم رتبة فارس رسميًا للسير محمد فى حفل ملكى يقام قريبا فى لندن. وتعد هذه ثالث أهم جائزة حصل عليها السير محمد فى السنوات الأخيرة، ففى أكتوبر 2023، حصل على وسام نجمة إيطاليا - واحدة من أعلى الجوائز فى إيطاليا- من الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا. وفى مايو 2022، حصل على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة ولاية نورث كارولاينا، وهى الجامعة التى تخرج منها السير محمد.