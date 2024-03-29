محمد السعدى: حملة أنت أقوى من المخدرات تستهدف رفع الوعى بخطورة الإدمان

كتب مدحت وهبة - تصوير حسين طلال - أشرف فوزى

أكد محمد السعدى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب، أن حملة أنت أقوى من المخدرات، حققت نجاحا كبيرا على مدار السنوات الماضية فى رفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان والمواد المخدرة، فى ظل القلق من مشكلة التعاطى، لافتا إلى أنه مع كل مرحلة من الحملة كان هناك بعض التساؤلات، منها هل تستمر الحملة فى المرحلة المقبلة؟

وأضاف محمد السعدى، خلال إطلاق مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" التى تنفذها شركة ميديا هب لصندوق مكافحة الإدمان، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة الصندوق، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى، أن الحملة ساهمت فى زيادة الإقبال على العلاج من الإدمان وفقا لتقارير صندوق مكافحة الإدمان، حيث استهدفت الحملة محورين، أولها الوقاية من الوقوع فى براثن الإدمان من خلال رفع الوعى بخطورة المخدرات بين الشباب والمراهقين، والمحور الثانى هو العلاج، ولذلك نجحت الحملة فى زيادة عدد المتقدمين للعلاج من الإدمان بشكل كبير على مدار السنوات الماضية.

الدكتورة نيفين القباج



الكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع والإعلامي جابر القرموطى



الكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع والدكتورة نيفين وزيرة التضامن الاجتماعى



الكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع



محمد السعدي خلال إطلاق حملة انت اقوى من المخدرات



محمد السعدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب



الدكتور عمرو عثمان خلال استعراض نتائج حملة انت اقوى من المخدرات فى مراحلها السابقة

الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن والكاتب الصحفى مدحت وهبه مدير تحرير اليوم السابع



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تتوسط الكاتب الصحفى مدحت وهبه والكاتبة الصحفية دينا شرف الدين



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال إطلاق حملة انت أقوى من المخدرات



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال إطلاق حملة أنت أقوى من المخدرات



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن والكاتب الصحفى مدحت وهبه مدير تحرير البوم السابع خلال إطلاق حملة انت اقوى من المخدرات



الدكتورة نيفين القباج ومحمد السعدى



الكاتب الصحفى مدحت وهبه مدير تحرير اليوم السابع والإعلامية داليا أشرف والدكتورة سحر محسوب



خلال إطلاق حملة انت اقوى من المخدرات



خلال إطلاق حملة انت أقوى من المخدرات