محافظ بورسعيد: استمرار توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، علي إستمرار جهود المحافظة خلال شهر رمضان الكريم، في توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ومحاربة الغلاء، وذلك من خلال إقامة المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأحياء المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بالتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية .

وأشار محافظ بورسعيد إلى التنسيق المستمر مع مديريات التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك وفي أجازة عيد الفطر لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وشدد محافظ بورسعيد، على الرقابة للمخابز والمنافذ التموينية والمطاحن لضمان توفر الدقيق والخبز وانتظام الإنتاج وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن.