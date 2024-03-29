اليوم السابع
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محافظ الجيزة يفتتح اليوم مسجد الروضة بحدائق الأهرام

الجمعة، 29 مارس 2024 12:04 م
محافظ الجيزة يفتتح اليوم مسجد الروضة بحدائق الأهرام افتتاح مسجد الروضة بحدائق الأهرام
كتبت - مرام محمد

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يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، مسجد الروضة بحدائق الأهرام، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى الذى يوافق 31 مارس.

 

وأكد محافظ الجيزة اهتمام الدولة ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين فى إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.



وأشار إلى أن الدولة المصرية شهدت طفرة هائلة فى إنشاء المساجد، فضلاً عن أعمال الإحلال والتجديد والصيانة للمساجد القائمة بالفعل وهو ما يعكس جهود وزارة الأوقاف الكبيرة فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، إضافة إلى نشر صحيح الدين.

 







محافظ الجيزة

مسجد الروضة بحدائق الأهرام

مساجد

العيد القومي لمحافظة الجيزة



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