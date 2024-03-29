محافظ أسيوط يوجه برفع كفاءة إنارة الشوارع وحملة بحى شرق لصيانة الكشافات.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتكثيف حملات رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وصيانة كشافات، وأعمدة الإنارة بالشوارع والميادين ضمن خطة المحافظة للإرتقاء بمستوى القطاعات الخدمية والتأكد من تغطية الكابلات المكشوفة وتأمينها حفاظا على سلامة المواطنين والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها حفاظًا على خطة ترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة وحرصها على الاهتمام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

كان محافظ أسيوط قد أصدر تعليمات سابقة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومي ومراجعة الإنارة العامة بالطرق والشوارع ورصد جميع الأعطال بأعمدة الإنارة وحصر الكشافات التالفة والكابلات المكشوفة وصيانتها ورفع كفائتها واستغلال كافة الامكانيات المتاحة لإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة وصيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكشافات المعطلة واستبدال اللمبات التالفة وإصلاح الأعطال وتغطية مخارج الكابلات بالأعمدة وتأمينها والتأكد من عزلها لتقديم خدمة آمنة حفاظًا على المواطنين.



وفي هذا الإطار نفذ حي شرق مدينة أسيوط تحت إشراف سيد عبدالجواد رئيس الحي حملة لمراجعة الإنارة العامة بجميع الشوارع لصيانة الكشافات التالفة وتغيير اللمبات المعطلة ،والأسلاك التالفة وتركيب كشافات الإنارة الناقصة في إطار حرص الحي على تكامل جميع الخدمات المقدمة للمواطنين مع مراعاة ترشيد الاستهلاك تحت إشراف قسم الكهرباء حيث شملت الحملة شوارع المعهد الديني بالوليدية ،وخلف بنك القاهرة ،وشارع قاسم أمين ومحمود رشوان بمشاركة سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبا رئيس الحي ،ومسئولي قسم الإنارة والكهرباء بالحي وجارى استكمال أعمال مراجعة الكشافات المعطلة بباقي الشوارع وتغطية الأعمدة المكشوفة حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط بضرورة المتابعة المستمرة بكافة الشوارع الفرعية والرئيسية والاهتمام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



جانب من الحملات (1)



جانب من الحملات (2)