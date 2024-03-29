لصا الدراجات النارية فى المنصورة: نفذنا 9 جرائم بأسلوب قطع الأسلاك

كتب سليم على

أدلى عاطلان أمام جهات التحقيق في الدقهلية، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية فى دائرة المنصورة.وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بارتكابهما 9 وقائع بأسلوب قطع الأسلاك، وأضافا بتصرفهما فـى المسروقات بالبيع لعميلهما عاطل - له معلومات جنائية "سيئ النية" أمكن ضبطه ، أرشد عن المسروقات



عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.