كسوف كلى للشمس يوم الاثنين الموافق 8 أبريل لن يرى فى مصر ولا المنطقة العربية

كتب محمود راغب

صرح الدكتور جاد القاضي، أمين الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء والرئيس السابق للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية فأنه سوف يحدث كسوف كلى للشمس فى 8 أبريل 2024 ولن يرى فى مصر ولا فى أى دولة عربية.

وسوف يرى هذا الكسوف جزئيا في غرب أوروبا –المحيط الأطلنطي- أمريكا الشمالية شمال أمريكا الجنوبية -المحيط الهادي، بينما يكون كسوفا كليا في الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك. يبدأ الكسوف الجزئي في تمام الساعة الخامسة واربعون دقيقة مساء بالتوقيت المحلى للقاهرة وذروة الكسوف الكلى في تمام الساعة الثامنة و17 دقيقه مساءا وينتهى الكسوف الجزئى في العاشرة و52 دقيقة مسجلا فترة زمنية قدرها خمسة ساعات وعشرة دقائق تقريبا، بينما الكسوف الكلى يستغرق مده قدرها 4 دقائق تقريبا.

ومن الجدير بالذكر أن كسوف الشمس يحدث في وضع الاقتران، وهذا يؤكد ميلاد هلال الشهر القمري الجديد. ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد. ويستدل بذلك لتأكيد الحسابات الفلكية.



وتتكرر ظواهر كسوف الشمس وخسوف القمر بشكل سنوي في مناطق مختلفة من العالم. وسوف تشهد المنطقة العربية كسوفا كليا للشمس في أغسطس 2027

كما ننبه على المواطنين في المناطق التي سوف تشهد الكسوف بعدم النظر للشمس بالعين المجردة لأن ذلك قد يؤدى إلى الإصابة بالعمى.



وننوه أن ظاهرة الكسوف الشمسي والخسوف القمري هي ظواهر فلكية طبيعية ليس لها علاقة بما يثار على مواقع التوصل الاجتماعي من نهاية الساعة أو غضب الله على الأرض.