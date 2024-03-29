اليوم السابع
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كبسولة × القانون.. حالة واحدة تصل بعقوبة الخطف بالتحايل لطلب فدية للإعدام

الجمعة، 29 مارس 2024 07:00 ص
كبسولة × القانون.. حالة واحدة تصل بعقوبة الخطف بالتحايل لطلب فدية للإعدام أموال ـ ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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يرتكب بعض الخارجين على القانون جرائم خطف عن طريق التحايل وربما عن طريق الإكراه ويتم طلب فدية من أهليه المجني عليه، ما يجعل مرتكب تلك الجرائم يقع تحت طائلة القانون ويواجه عقوبة السجن المشدد، طبقا لنص المادة 290 من قانون العقوبات.

ونصت المادة على: كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.


وتابعت: فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.







خطف

عقوبة الخطف

الجنايات

العقوبات




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