كباشى يجدد عزم الجيش السودانى على تطهير البلاد من دنس التمرد والقضاء على المليشيا

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جدد عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة بالسودان، الفريق أول ركن، شمس الدين كباشى، عزم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى على تطهير البلاد من التمرد والقضاء على قوات الدعم السريع المتمردة.

ونقل إعلام مجلس السيادة الانتقالي عن كباشي القول -لدى مخاطبته اليوم باستاد القضارف حفل تخريج الدفعة (٣٧) من قوات حركة جيش تحرير السودان، بحضور حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ووالي القضارف السيد محمد عبد الرحمن محجوب وقائد المنطقة العسكرية الشرقية- "إن القوات المسلحة تمتلك زمام المبادرة في حسم الحرب التي فرضت على الشعب السوداني".

وأضاف كباشي: "نعاهد الشعب السوداني بأن النصر بات قريبا بعزيمة وإصرار القوات المسلحة والتفاف الشعب حولها وهي تخوض معركة الكرامة لردع المليشيا المتمردة".

وقال كباشي إن تخريج دفعة من قوات حركة جيش تحرير السودان ستكون إضافة حقيقة ونوعية لدعم القوات المسلحة لإنهاء التمرد وتحرير مدن السودان المختلفة، ورسالة للطابور الخامس والعملاء كما أنها خطوة في إطار بند الترتيبات الأمنية وفق اتفاق جوبا للسلام، منددا بالانتهاكات التي قامت بها قوات الدعم السريع المتمردة ضد المواطنين والأعيان المدنية وتدمير البنية التحتية للدولة.

وثمن كباشي دور قادة حركات الكفاح المسلح وانحيازهم لقضايا الوطن واصطفافهم خلف القوات المسلحة لحسم التمرد والمرتزقة، لافتا إلى أن القوات المسلحة تسعى للسلام لأنه مبدأ أخلاقي وإنساني، معلنا ترحيبهم بأي دعوة صادقة تصب في مصلحة السلام، مشيدا بكل الجهود المخلصة من الدول والأشقاء والوطنيين لإيجاد حلول لمشاكل السودان، داعيا القوات المتمردة إلى الالتزام باتفاق جدة.

وقال كباشي: "إن القوات المسلحة لن تدخل أي عملية سياسية ما لم تحسم الملف العسكري والقضاء على المتمرد، مشددا على أهمية اتفاق القوى السياسية على الإجماع الوطني والاتفاق على وثيقة لحكم البلاد".

ونوه نائب القائد العام إلى دور المقاومة الشعبية في إسناد القوات، وقال "يجب أن لا تستغل من الأحزاب لتحقيق مصالحها وأن يكون دخول المعسكرات تحت راية القوات المسلحة"، لافتا إلى أنه سيتم سن قوانين لضبط المقاومة الشعبية لتكون تحت قيادة القوات المسلحة.

وجدد كباشي التزام الحكومة بإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين، داعيا الحركات المسلحة والمليشيا المتمردة بالعمل على تسهيل وانسياب وصول المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تقاتل وهي بمساندة ودعم الشعب السوداني من أجل دحر التمرد.