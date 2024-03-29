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قوة مصر الناعمة تستعيد الريادة الثقافية والفنية.. غدا فى اليوم السابع

الجمعة، 29 مارس 2024 07:00 م
قوة مصر الناعمة تستعيد الريادة الثقافية والفنية.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " المتحدة.. قوة مصر الناعمة تستعيد الريادة الثقافية والفنية.. سهر الصايغ: "المعلم" يقدم عالم سوق السمك بصورة غير مألوفة على الشاشة.. ومن يراهن على الفكرة الاجتماعية الشعبية كسبان.. زين العابدين خيرى يكتب: جودر المصرى.. حين يكون التفاؤل فى محله.. وأداء تمثيلى هادئ بعيدا عن المبالغة والخدع والمؤثرات البصرية.. ماجدة خيرالله تكتب: "الحشاشين" درة مسلسلات رمضان.. والمبدع له الحق فى إضافة شخصيات ومواقف للحدث التاريخى لتأكيد وجهة نظره".

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