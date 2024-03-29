قطع المياه 10 ساعات عن قرى المناوات وطموه بأبو النمرس صباح الجمعة

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ تحويل خط مياه قطر 600 مم المتعارض مع إنشاء مطلع ومنزل كوبرى حسب الله الكفراوى بمدينة أبو النمرس طريق مصر أسيوط الزراعى، فقد تم تحويل الخط ومتبق أعمال الربط على الخط القائم.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه لمدة (10) ساعات من الساعة 1 صباح يوم الجمعة الموافق 2024/3/29 وحتى الساعة 11 صباح يوم السبت الموافق 2024/3/30، وذلك لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

وأوضحت المحافظة أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي: قرية المناوات وقرية طموه.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة موجها رئيس مدينة ابو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وأوضحت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.