فرنسا تعلن اعتزامها بناء موقع لتحويل وتخصيب اليورانيوم المعاد تدويره

أحمد علوى

أعلنت الحكومة الفرنسية، اعتزامها "بجدية" بناء موقع لتحويل وتخصيب اليورانيوم المعاد معالجته "في فرنسا".

وحتى الآن، تعد روسيا الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك محطة لتحويل اليورانيوم المعاد تدويره والمخصص لدمجه في محطات الطاقة النووية.

ووفقا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، قالت وزارة الصناعة والطاقة، إن خيار تنفيذ مشروع صناعي لتحويل اليورانيوم المعاد معالجته (أو المعاد تدويره) في فرنسا قيد الدراسة بجدية، تحت رعاية مجلس السياسة النووية.

ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة أن الصناعة النووية الروسية، هو القطاع الذي لا يزال يفلت من العقوبات الدولية المفروضة بعد الحرب فى أوكرانيا، وقالت الوزارة الفرنسية، إن الظروف والتدابير المرتبطة بهذا المشروع لا تزال قيد الدراسة.