عودة رحلات الخطوط الجوية النمساوية بعد ساعات من الإضراب وتأثر 50 ألف راكب

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عادت حركة الطيران إلى طبيعتها في مطار فيينا الدولي اليوم /الجمعة/، بعد أن أنهى موظفو الخطوط الجوية النمساوية إضرابهم، الذي استمر 36 ساعة ظهر اليوم /الجمعة/.

وبحسب بيان لشركة الطيران النمساوية اليوم، تم تكثيف عمليات تشغيل الرحلات مرة أخرى "تدريجياً" بعد مئات الالغاءات أمس واليوم.

وأوضح البيان أنه لا يزال الخلاف مستمرًا بين الشركة ونقابة العمال حول الأجور، وهناك اجتماع عمل آخر في الرابع من أبريل المقبل .

يشار إلى أن الخطوط الجوية النمساوية ألغت ما مجموعه 400 رحلة جوية يومي الخميس والجمعة وتأثر مطار فيينا بشكل خاص، وكذلك بعض مطارات الولايات الفيدرالية و لم يصل 50 ألف مسافر إلى وجهاتهم، كما هو مخطط لها.