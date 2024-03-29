عادل الغضبان: تطوير المناطق السكنية الأكثر كثافة لإحداث نقلة نوعية ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، أن ما يتم من أعمال رفع كفاءة وتطوير بالمناطق السكنية القديمة فى عدد من الأحياء خاصة الأكثر كثافة سكانية، ساهمت فى إحداث نقلة نوعية للخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه المناطق سواء فى مجال تطوير الطرق أو إنشاء وتطوير محطات الصرف الصحى، وزيادة المسطحات الخضراء ودهان واجهات العمارات السكنية ورفع كفاءة الإضاءة بهذه المناطق، خاصة فى أحياء الزهور والضواحى، مؤكدًا على قرب الانتهاء من تطوير منطقة فاطمة الزهراء ومنطقة السيدة خديجة التى تشهد أعمال رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية، وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه، وتركيب شبكة صرف صحى جديدة، وزيادة الطابع الجمالى ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم العمارات السكنية.

وأكد محافظ بورسعيد، على المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات تطوير ورصف الطرق الجارية فى جميع الأحياء، ومنها شارع الامين وستالنجراد والحراسات، والتنسيق المستمر بين كل الجهات المختصة والإسراع فى معدلات العمل، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة المستمرة فى كل الأحياء للحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى ببورسعيد، وإزالة الاشغالات،



ولفت إلى التواجد الميدانى فى كل الأحياء، والعمل وفق خطة لإنهاء أى مظهر غير لائق يشوه الصورة الحضارية لبورسعيد، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة بورسعيد، فضلًا عن تكثيف الجهود لإنهاء العمل فى عدد من المشروعات الخدمية، تماشيًا مع الطفرة التنموية التى شهدتها المحافظة فى كل المجالات.



تطوير المناطق السكنية بأحياء بورسعيد (1)