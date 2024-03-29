ظهور معتمر عملاق فى صحن المطاف بالحرم المكي.. فيديو

كتب عبد الوهاب الجندى

ظهر معتمر عملاق طويل القامة أثناء الطوف بصحن المطاف في الحرم المكي، وفق فيديو نشرتها القناة الإخبارية السعودية، ودائما ما يمتلئ صحن المطاف في الحرم المكي عن أخره خلال عمرة شهر رمضان الكريم.

وقد دعت وزارةُ الحج والعمرة ضيوفَ الرحمن إلى الالتزام بعدد من التعليمات والإرشادات لتخفيف الزحام بالمسجد الحرام لأداء عمرة ميسرة في رمضان.



وتفصيلًا، قال حساب الوزارة على منصة "إكس" لضيف الرحمن: تذكر في رمضان تتضاعف أعداد المعتمرين والمصلين، وبالتعاون نعتمر جميعًا بيسر وطمأنينة.



وأضافت: أحرص على اختيار الأوقات الأقلّ ازدحامًا والتعاون مع المنظمين والمرشدين، والتقيد بتوجيهات أفراد الأمن والالتزام بمسارات الدخول والخروج.