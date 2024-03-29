اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مارس 2024 05:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

ظهور معتمر عملاق فى صحن المطاف بالحرم المكي.. فيديو

الجمعة، 29 مارس 2024 04:05 م
ظهور معتمر عملاق فى صحن المطاف بالحرم المكي.. فيديو المعتمر العملاق
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ظهر معتمر عملاق طويل القامة أثناء الطوف بصحن المطاف في الحرم المكي، وفق فيديو نشرتها القناة الإخبارية السعودية، ودائما ما يمتلئ صحن المطاف في الحرم المكي عن أخره خلال عمرة شهر رمضان الكريم.

وقد دعت وزارةُ الحج والعمرة ضيوفَ الرحمن إلى الالتزام بعدد من التعليمات والإرشادات لتخفيف الزحام بالمسجد الحرام لأداء عمرة ميسرة في رمضان.


وتفصيلًا، قال حساب الوزارة على منصة "إكس" لضيف الرحمن: تذكر في رمضان تتضاعف أعداد المعتمرين والمصلين، وبالتعاون نعتمر جميعًا بيسر وطمأنينة.


وأضافت: أحرص على اختيار الأوقات الأقلّ ازدحامًا والتعاون مع المنظمين والمرشدين، والتقيد بتوجيهات أفراد الأمن والالتزام بمسارات الدخول والخروج.







المعتمر العملاق

العمرة

صحن المطاف

العمرة في رمضان

رمضان في السعودية

وزارة الحج والعمرة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة