طرق إجراء تحليل الـdna بعد اكتشاف ليلى عدم نسب ابنها فى مسلسل بدون سابق إنذار

كتبت فاطمة ياسر

شهدت أحداث مسلسل بدون سابق إنذار، الكثير من الصدمات والمفاجآت، بعد أن اكتشف النجم آسر ياسين "مروان" عدم صحة نسب ابنه عمر، وسرعان ما يواجه زوجته النجمة عائشة بن أحمد "ليلى"، التى تسارع فى عمل تحاليل DNA لتتأكد من صحة التحاليل التى أجراها مروان.

وحول ذلك أوضح الدكتور أحمد راشد استشارى النساء والتوليد فى كية طب عين شمس أن تحليل الـDNA يعد من التحاليل الوراثية التى تساعد فى إثبات نسب الأطفال، وأيضا تحديد هوية الشخص، فهو اختبار معملى يتم عن طريق مقارنة الخريطة الجينية للرجل مع الخريطة الجينية للطفل المراد إثبات نسبه، وعند التحقق من وجود علاقة بيولوجية بينهما يعنى أن هذا الطفل ابن هذ الرجل.

وأضاف استشارى النساء والتوليد أن كل شخص لديه مجموعة من رموز الحمض النووى المرتبة فى هيئة سلاسل أو تتابعات وتتم مقارنة تلك السلاسل من الحمض النووى بين الأب والابن المراد إثبات نسبه، ويتم إقرار أو نفى نسب الابن تبعاً لدرجة التشابه فى النتائج.

وأشار إلى أن هناك بعض العينات التى يمكن تحليلها أو بمعنى أوضح أخذ اليعنة منها لإجراء تحليل الـDNA، وهى أخذ من لعاب الفم، أو عينة دم، أو من الأظافر أو الشعر، فيتم جمع وحفظ ونقل العينات من قبل المعمل.

وأكد استشارى النساء والتوليد أن هناك بعض الاحتياطات التى يجب القيام بها لتجنب التعرض لخطاء فى النتيجة، ومنها أن يتم إجراء الفحص أو الاختبار في معمل موثوق به، ويتم أخذ العينة بواسطة شخص مختص، وانتظار النتيجة التى تظهر فى غضون أسبوعين بحد أقصى.