اليوم السابع
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الجمعة، 29 مارس 2024 02:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية فى حملات أمنية

الجمعة، 29 مارس 2024 02:01 م
ضبط 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية فى حملات أمنية ارشيفية
محمود عبد الراضى

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نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم) وبحوزته (مليون و250 ألف قطعة ألعاب نارية - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع – دراجة نارية "تروسيكل) داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز.

 

وتمكنت الجهود من ضبط (شخصين) بمحافظة البحيرة .. وبحوزتهما (355 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).وضبط (عاطل) بمحافظة الإسكندرية.. وبحوزته (6050 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وضبط (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش) بمحافظة شمال سيناء.. وبحوزته (27400 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

 

 







الداخلية

العاب نارية

دراجه ناريه

الامن




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