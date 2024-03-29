اليوم السابع
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ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه فى حمىت مكبرة بقنا وأسيوط

الجمعة، 29 مارس 2024 01:58 م
ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه فى حمىت مكبرة بقنا وأسيوط حملات امنيه - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين بنطاق محافظتى "قنا وأسيوط" ، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة حيث تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (قنا ، أسيوط) قيام عنصرين إجراميين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا ، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 كيلو جرام لمخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط ، وبحوزته (74 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,400 كيلو جرام – 3 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض – ميزان حساس).و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (3 مليون جنيه).







الاجهزة الامنية

ضبط مخدرات

المواد المخدرة

قنا وأسيوط




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