ضبط تجار مخدرات غسلوا 40 مليون فى العقارات

كتب محمود عبد الراضي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصان "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة قنا) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (40 مليون جنيه تقريباً).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.