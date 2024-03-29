صندوق مكافحة الإدمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ170 ألف مريض إدمان سنويًا

كتب: مدحت وهبة تصوير حسين طلال وأشرف فوزى

استعرض الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الأثر المجتمعي لسلسلة الحملات الإعلامية "أنت أقوى من المخدرات"، مؤكدا أن الإعداد لهذه الحملات له منهجية علمية من خلال تحديد مدى انتشار وتفاقم مشكلة التعاطى واستطلاعات الرأي عن المفاهيم المغلوطة، حيث إن فلسفة الحملة تعتمد على تفنيد المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات والتنوع في الفئات المستهدفة.

وأوضح أن الحملة ساهمت في زيادة عدد المتقدمين للعلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لـ 400 % وبلغت طلبات العلاج 170 ألف مريض "جديد ومتابعة" خلال 2023 ، بعد أن كانت 35 ألف مريض خلال 2014 ، بما يشير إلى تأثير الحملة في رفع الوعي بخطورة الإدمان وأيضا الثقة في الخدمات المقدمة من جانب الصندوق.

وأشار إلى أن الحملة حققت أكثر من 165 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل تراكمي خلال مراحلها السابقة، كما أحدثت صدى أيضا على المستوى الدولي، حيث تم عرضها كأحد قصص النجاح في المؤتمرات الدولية، وحصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي في مسابقة دبي للأعمال الإبداعية .



وأضاف أن تحليل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان يعتبر مرشدًا لوضع مشكلة التعاطي، وتواكب تنامى الطلب على العلاج، لافتا إلى أنه تم التوسع في تقديم خدمات العلاج والتأهيل من خلال 30 مركزا علاجيا فى 19 محافظة مقارنة بـ 12 مركزا علاجيا في 7 محافظات عام 2014.

الدكتورة نيفين القباج



الكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع والإعلامي جابر القرموطى



الكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع والدكتورة نيفين وزيرة التضامن الاجتماعى



الكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع



محمد السعدي خلال إطلاق حملة انت اقوى من المخدرات



محمد السعدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب



الدكتور عمرو عثمان خلال استعراض نتائج حملة انت اقوى من المخدرات فى مراحلها السابقة

الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن والكاتب الصحفى مدحت وهبه مدير تحرير اليوم السابع



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تتوسط الكاتب الصحفى مدحت وهبه والكاتبة الصحفية دينا شرف الدين



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال إطلاق حملة انت أقوى من المخدرات



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال إطلاق حملة أنت أقوى من المخدرات



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن والكاتب الصحفى مدحت وهبه مدير تحرير البوم السابع خلال إطلاق حملة انت اقوى من المخدرات



الدكتورة نيفين القباج ومحمد السعدى



الكاتب الصحفى مدحت وهبه مدير تحرير اليوم السابع والإعلامية داليا أشرف والدكتورة سحر محسوب



خلال إطلاق حملة انت اقوى من المخدرات



خلال إطلاق حملة انت أقوى من المخدرات