"صحتك تهمنا".. إجراء 45 عملية جراحية للعيون لأهالي السباعية فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

تواصل الوحدة المحلية لمدينة السباعية بمركز إدفو بمحافظة أسوان، بالتعاون مع وحدة السكان تنفيذ مبادرة "صحتك تهمنا" والتى تستهدف توقيع الكشف الطبى على أهالى المدينة على أيدى 16 طبيب من مختلف التخصصات الطبية .

وأشار محمود عليان، رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم، ولاسيما فى المجال الطبي والعلاجى، فقد تم التنسيق مع فريق من الأطباء من مدينة إدفو لتنظيم قوافل تستمر حتى 8 أبريل القادم، وتضم 2 معمل للتحاليل و 2 صيدلية لصرف العلاج اللازم للحالات المرضية المتنوعة.

وأضاف "محمود عليان" رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية في "تصريحات صحفية" إلى أنه توازى مع ذلك التنسيق مع مؤسسة بصيرة ومركز العيون بأسوان، وبالمشاركة مع منظمات المجتمع المدنى لإجراء 45 عملية جراحية متنوعة للعيون لحالات مرضية من أبناء مدينة السباعية مساهمة فى تخفيف المعاناة عن كاهلهم، وتقديم هذه الخدمات على الوجه الأكمل.