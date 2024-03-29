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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 29-3-2024 فى البنوك المصرية

الجمعة، 29 مارس 2024 11:00 ص
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 29-3-2024 فى البنوك المصرية الريال السعودى
كتب هانى الحوتى

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ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 29-3-2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.61 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.61 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.


ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.61 جنيه للشراء.

12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.61  جنيه للشراء.

12.65  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.61 جنيه للشراء.

12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.60  جنيه للشراء.

12.65  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.48 جنيه للشراء.

12.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.65 جنيه للشراء.

12.67 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.62  جنيه للشراء.

12.65  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.57 جنيه للشراء.

12.65 جنيه للبيع.







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