ردم البرك والمستنقعات بالرديسية فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان بالإزالة الفورية فى المهد لـ 3 حالات تعدى بمساحة 1500 م2 وذلك بنطاق قرية الرديسية بحرى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية أيضًا باستكمال أعمال ردم البرك والمستنقعات بواقع 10 آلاف متر على مدار اليوم ليلًا ونهارًا بواسطة اللوادر للقضاء على أى إحتمالية لإنتشار الحشرات الطائرة من البعوض والناموس وذلك بالتنسيق مع وحدة مكافحة الملاريا بمديرية الصحة.

يأتى ذلك بناءً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعدى بالبناء على الأراضى الزاعية طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات وردم البرك والمستنقعات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بمختلف المراكز والمدن لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة بإغلاق وتشميع 2 محل لعدم إستخراج رخصة مزاولة النشاط، مع تغيير الإستخدام من سكنى إلى تجارى، ومخالفة الرسومات الهندسية وذلك بنطاق حى جنوب المدينة بالتعاون بين نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ومحمود بهاء، ومباحث المرافق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

كما قامت الوحدة المحلية أيضًا بتنظيم سلسلة من الحملات لرفع الإشغالات بجوار السوقية الرئيسية بمنطقة السيل بنطاق حى شرق المدينة للقضاء على أى عشوائية من جانب الباعة الجائلين.