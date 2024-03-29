رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: تأهيل قرية الأمل بالعريش دليل على اهتمام الدولة بحقوق المواطن

شمال سيناء ـ محمد حسين

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الشعب الفلسطيني يمر بمحنة ليست جديدة، وسيعود الحق الفلسطيني ولا يضيع حق وراه مطالب، مؤكدة أن فعالية مبادرة «حكاية خير» تعبر عن قوة وتضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن تأهيل قرية الأمل بالعريش يؤكد أن الدولة المصرية تعمل على أكثر من مجال ورفاهية المواطن المصري وحقوقه على قمة اهتمامات الحكومة المصرية.



وأضافت أن التأييد الدولي لإقامة دولة فلسطينية يزداد، مؤكدة على أن سلطة الاحتلال تمارس انتهاكات صارخة في فلسطين خارقة للقانون الدولي.

وأكدت أنه هناك مظاهرات في بريطانيا وإنجلترا وإسبانيا بمساندة الحق الفلسطيني، موضحة أنه هناك تحول خطير في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية.



انطلاق فعاليات مبادرة «حكاية خير» بالعريش (2)



انطلاق فعاليات مبادرة «حكاية خير» بالعريش (3)



انطلاق فعاليات مبادرة «حكاية خير» بالعريش (4)



انطلاق فعاليات مبادرة «حكاية خير» بالعريش (5)



انطلاق فعاليات مبادرة «حكاية خير» بالعريش (6)



انطلاق فعاليات مبادرة «حكاية خير» بالعريش (7)



جانب من الحضور (1)



جانب من الحضور (2)



جانب من الحضور (3)



جانب من الحضور (4)



جانب من الحضور (5)



جانب من الحفل (1)



جانب من الحفل (2)



جانب من الحفل (3)



جانب من الحفل (4)



جانب من انطلاق مبادرة حكاية خير بالعريش (1)



جانب من انطلاق مبادرة حكاية خير بالعريش (2)



جانب من انطلاق مبادرة حكاية خير بالعريش (3)



جانب من فعالية مبادرة «حكاية خير» (1)



جانب من فعالية مبادرة «حكاية خير» (2)



جانب من فعالية مبادرة «حكاية خير» (3)



خلال انطلاق المبادرة (1)



خلال انطلاق المبادرة (2)



خلال انطلاق المبادرة (3)



فعالية مبادرة «حكاية خير» (1)



فعالية مبادرة «حكاية خير» (2)



فعالية مبادرة «حكاية خير» (3)



فعالية مبادرة «حكاية خير» (4)



مبادرة حكاية خير بالعريش (1)



مبادرة حكاية خير بالعريش (2)



مبادرة حكاية خير بالعريش (3)



فعالية حكاية خير (1)



فعالية حكاية خير (2)



فعالية حكاية خير (3)



فعالية حكاية خير (4)



فعالية حكاية خير (5)



فعالية حكاية خير (6)



فعالية حكاية خير (7)



فعالية حكاية خير (8)



فعالية حكاية خير (9)



فعالية حكاية خير (10)



فعالية حكاية خير (11)



فعالية حكاية خير (12)



فعالية حكاية خير (13)



فعالية حكاية خير (14)



فعالية حكاية خير (15)