خيط الجريمة.. قصة تاجر مخدرات احتجز فتاة وتعدى عليها في الإسكندرية

كتب سليم على

اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة" والتي تقدم قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

شهدت منطقة باب شرق في الإسكندرية جريمة بشعة، حيث أقدم تاجر مخدرات على احتجاز ربة منزل وصديقتها في منزله لعدة أيام، واعتدى عليهما واستولى على متعلقاتهما الشخصية.

تفاصيل الواقعة بدأت باعتياد المجني عليها الأولى "إ. ح" 35 سنة، ربة منزل، على تعاطي مخدر الهيروين، ويوم الواقعة تقابلت مع المجني عليها الثانية صديقتها "ن. م" 23 سنة، ربة منزل، لشراء مواد مخدرة من المتهم "ر.ا" عاطل، وطلب منهما الصعود إلى مسكنه ووافقا وبمجرد دخولهما أغلق باب الشقة.

وكشفت التحقيقات، أنه حال تواجدهم طلب المتهم من المجني عليها الأولى الزواج وحال رفضها تعدى عليها ضرباً على مدار عدة أيام، وتعدي على المجني عليها الثانية حال حمله سلاح، وتمكن بتلك الوسيلة من سرقة منقولاتها 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي ومصوغات ذهبية، وتركهما بعد ذلك.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية في القضية رقم 28790 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي ، بمعاقبة المتهم ، بالسجن المؤبد غيابيًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية.