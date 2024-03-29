خالد الجمل: الشيخ على جمعة تطرق لـ6 قضايا مهمة ببرنامجه نور الدين

كتب لؤى على

قال الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامى والخطيب بوزارة الأوقاف، إن فكرة برنامج نور الدين للدكتور على جمعة، والذى يذاع على قنوات المتحدة، فكرة رائعة خصوصا أنه من كبار العلماء في الدعوة، وفكرة البرنامج والطرح فى وقتها تماماً، مضيفا أن الحلقة أمس أكدت على عدد من الأمور الهامة، وتعليقا علي الحلقة الثامنة عشرة من برنامج نور الدين لمولانا فضيلة الدكتور علي جمعة أقول:

1- سؤال (ماذا يفعل من يذنب كثيرا ولا يستطيع العودة الي الله؟)

- نصح فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة صاحب هذا السؤال بأجمل نصيحة ينصح بها إنسان .. وهي مداومة تذكر الله جل وعلا كمداومة فعل العبادات كالصلاة مثلا .. حيث قال الله عنها (إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر)

- ثم نصح فضيلته بمداومة الذكر حتي يلين القلب فما أسهل الذكر لانه لا يشترط له وضوء ولاقبل ولا وقت .. واعتقد ان هذه روشتة مبسطة جيدة لكل من أراد التوبة الي الله.

2- سؤال (يسرح في صلاته فما الحل ؟)

- أبدع فضيلته كالعادة في هذا السؤال حيث ذكر قول ابن عباس عندما كان يقرأ(الذين هم عن صلاتهم ساهون) بقوله "الحمد لله الذي قال عن ولم يقل في صلاتهم ساهون" مما يبين أن السرحان في الصلاة قد ينقص الأجر لكنه لا يبطل الصلاة.

- ومما قاله فضيلته أن نصح كل من يعاني من السرحان في الصلاة بأن يحاول أن يركز أكثر في صلاتهم وأن ينظر إلي موضع سجوده أكثر ليساعد المخ علي استحضار حالة الخشوع الكامل.

- وصدق بل وأبدع فضيلته عندما شرح أن المشكلة تكمن في تعود الفرد علي أمر ما فيفعله معتادا عليه لا تفكير فيه كمن يقرأ الفاتحة حفظا فلا يستحضر معانيها لتعوده عليها .. لذلك نصح فضيلته بأن يقرأ المصلي بهدوء كلمة كلمة ويفكر فيها حتي يعقل صلاته ويكمل الأجر والثواب منها.

3- سؤال (ماهو حكم من يعبد الله وقت شدته فقط؟)

- في دعابة ممتزجة بجدية .. قال فضيلته "دي ندالة .. أن يلجأ الي الله في أزمته ثم ينساه بعدها فهذه ندالة" وصدق شيخنا لأن الله يجب أن نشكره في كل وقت وفي السراء والضراء كما قال رسول الله للسيدة عائشة في الحديث "أفلا أكون عبدا شكورا"؟

4- سؤال (هل من يقرأ القرآن بصعوبة يكون الله بذلك غير راض عنه؟)

- بين فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة أن هذا قد يحدث مع كثير الناس في حيث إنه إذا قرأ نقالا علي الإنترنت أو قرأ كتابا عاديا كان سهلا عليه بلا أي ضيق أو تلعثم كما يحدث مع القرآن، لذلك من نعم الله علينا أن جعل من يتعتع في قراءة القرآن له أجران جزاء لما يبذله من جهد ومغالبة للنفس.

- ونصح فضيلته بتعلم قراءة القرآن علي يد مختصين كما أن هناك تطبيقات علي الموبايل قد سهلت من هذا الأمر كثيرا لمن أراد.

5- سؤال (هل يحبني الله .. ام لا؟)

- كلام حسن وشرح واف ورد جميل قاله فضيلته ردا علي هذا السؤال بقوله "لو لم يحبك لما خلقك .. ولكن المشكلة الأهم هل أنت تحبين الله ؟ واستشهد بقوله تعالي "هل أن كنتم تحبون الله .. فاتبعوني.. يحببكم الله"

6- سؤال (ماحكم من يقصر في عمله بحجة أن هذا يساوي ما يدفعونه من مرتب قليل له؟)

- من أحسن ما شرحه فضيلة الدكتور علي جمعة هو قوله "أن الرضا بما أقامك الله فيه هو طريق النجاح" .. وصدق بحق لأن طبيعة كثير من الناس التأفف وأنه يظن انه في موضع اقل من قيمته لذلك وجب علي الانسان أن يكذب نفسه بالصبر وان يعودها علي تحمل ما لايحبه انوكانوفي طاعة حتي يستمر ويتقدم في حياته.