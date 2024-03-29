خارجية فلسطين: لا مبررات للفشل الدولى فى حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم

كتب محمد شعلان

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم القرار الأول الذي صدر عن المحكمة، مشددة على أن إسرائيل تواصل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعية الدولية ورفضها كل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية.

ووفقا لما نقلته قناة القاهرة الاخباري، أفادت الخارجية الفلسطينية، بأن إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولي في إمعانها بقتـل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر، متحدثة أنه لا مبررات للفشل الدولي في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.

وتابعت: نطالب بآليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب لإجبار الاحتـ ـــلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر العدل الدولية.