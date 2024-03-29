حملة بايدن تجمع 25 مليون دولار خلال فعالية واحدة بحضور أوباما وكلينتون

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس الأمريكى جو بايدن، جمع أكثر من 25 مليون دولار من التبرعات خلال فعالية فى نيويورك مساء أمس، والتى شارك فيها الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون، فيما وصفته حملته الانتخابية بجمع التبرعات الأكثر نجاحا فى التاريخ الأمريكى.

وحصر أكثر من 5 آلاف شخص الفعالية التى أقيمت فى قاعدة راديو سيتى الموسيقية، وفقا لحملة بايدن، ودفع الضيوف ما بين 225 دولارا إلى 500 ألف دولار.

وجاءت الدفعة القوية فى الوقت الذى سعى فيه الرئيس وحلفاؤه إلى إبراز تفوق بايدن المالي المتزايد فى السباق ضد الرئيس السابق دونالد ترامب على أنه إشارة أوسع على القوة والزخم.

وحصل أكبر المانحين فى هذه الفعالية على امتيازات مثل صورة مع الرؤساء الثلاثة، وكانت المصورة الأسطورية آنى ليبوفيتز جاهزة لالتقاط صور للمتبرعين مع بايدن وكلينتون وأوباما.

وتم استقبال الرؤساء الثلاثة بحفاوة بالغة، واتجه كلينتون وأوباما نحو بايدن لغمره بالثناء قبل أن يجلسا.

وقال بايدن فى نهاية الحدث: "بالمناسبة دارك براندون شخصية حقيقية"، وقد ارتدى الرؤساء الثلاثة نظارات سوداء فى إشارة إلى شخصية بايدن الأفاتار التى أصبحت منتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعى.

وفى حين لم تحدد حملة بايدن كيف حكمت أن مبلغ 25 مليون دولار كان أكبر حملة لجمع التبرعات فى التاريخ، فقد وصف قطب هوليود جيفرى كاتزنبرج، الرئيس المشارك فى الحملة، الفعالية بانها انعكاس حقيقى للزخم وراء مساعى بايدن لإعادة انتخابه.

وقال كاتزنبرج فى بيان: إن الجمع التاريخى للأموال هو تعبير عن الحماس القوى للرئيس بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس واختبار لماكينة جمع التبرعات غير المسبوقة التى طوروها.