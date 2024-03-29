حدث فى 19 رمضان.. وفاة الشيخ حسنين مخلوف مفتى الديار المصرية الأسبق

كتب لؤى على

نتناول طوال شهر رمضان الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية، واليوم الجمعة، 19 رمضان، يوافق ذكرى عدد من الأحداث نبرزها خلال التقرير التالى:



11- فى 19 رمضان 1410هـ الموافق 15 أبريل 1990م، توفى العالم الكبير حسنين محمد حسنين مخلوف، مفتى الديار المصرية الأسبق، وأحد أعلام الفقه فى العالم الإسلامى.



2- فى 19 رمضان 1375هـ الموافق 30 إبريل 1956م، أصدرت الحكومة التونسية قرارًا بأن يكون جامع الزيتونة جامعة مختصة بالعلم وأن تسمى الجامعة الزيتونية وأصبح بها 5 كليات.



3- معركة بحرية بين العمانيين والبرتغاليين فى 19 رمضان 1121هـ الموافق 30 نوفمبر 1806م، جرت معركة بحرية بين أسطول العرب العمانيين والأسطول البرتغالى، تراجع فيها الأسطول العربى إلى رأس الخيمة.