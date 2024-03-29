اليوم السابع
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الجمعة، 29 مارس 2024 12:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"تموين الإسكندرية" تدفع بسيارات بيع أسطوانات البوتاجاز للمواطنين

الجمعة، 29 مارس 2024 12:18 ص
"تموين الإسكندرية" تدفع بسيارات بيع أسطوانات البوتاجاز للمواطنين بيع أسطوانات البوتاجاز للمواطنين
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة، بناء على تعليمات المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة المنتزة و إدارة العامرية، بدفع سيارات للبيع أسطوانات البوتاجاز للمواطنين فى المناطق الأكثر كثافة سكانية.

و تم ارسال سيارتين لمنطقة حوض 10 فى يومين متتاليين، وكذلك منطقة الطابية ومنطقة العامرية ثان اليوم، للبيع للمواطنين بسعر 100جنيه للأسطوانة، وذلك تحت إشراف الإدارات التموينية.


 







الاسكندرية

اسطوانات البوتاجاز

تموين الاسكندرية

حملات التموين




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