ترشيح البحرينية هالة رمزى مقررة بـ"البرلمانى الدولى"

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رشحت المجموعة البرلمانية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي، عضو مجلس الشورى البحرينى عضو مكتب النساء البرلمانيات في الاتحاد هالة رمزى فايز، لتكون مقررة عن المجموعة العربية في اجتماع لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، الخميس، أن المجموعة البرلمانية العربية قررت ترشيح هالة رمزي مقررة للمجموعة، بعد أن وافق مكتب لجنة التنمية المستدامة على تضمين الموضوع المذكور في أجندة اللجنة للعام المقبل.

ويأتي ترشيح عضو مجلس الشورى البحريني تأكيدًا على دورها وإسهاماتها المتميزة في النهوض بالعمل البرلماني، وما قدمته من جهود مشهودة عبر عضويتها في مكتب النساء البرلمانيات، إلى جانب تمثيلها لمكتب النساء البرلمانيات في عدد من اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية العامة للاتحاد، وحضورها المستمر في اجتماعات اللجان الدائمة بالاتحاد.

يشار إلى أن لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد، ستناقش موضوع "الإستراتيجيات البرلمانية: الآثار طويلة الأمد المترتبة على النزاعات المسلحة"، في اجتماعها المقرر انعقاده في أعمال الجمعية (150) للاتحاد البرلماني الدولي، التي ستقام في جمهورية كازاخستان خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل المقبل.