تجهيز أطول مائدة إفطار بدون طعام تضامنا مع غزة على ساحل العريش.. لايف

العريش ـ محمد حسين

نقل تلفزيون اليوم السابع من على ساحل مدينة العريش بشمال سيناء التجهيزات لتنظيم أطول مائدة إفطار بدون طعام تضامنا مع الأشقاء فى قطاع غزة.

أعلن مجلس القبائل والعائلات المصرية أن المائدة تنظم برعايته وتتضمن إفطار جماعى على أطول مائدة إفطار بدون طعام بطول 8 كيلومترات اليوم الجمعة 19 رمضان الموافق 29 مارس، تضامنًا مع الأشقاء بغزة، مع التعهد بإرسال 100 ألف وجبة غذائية فى اليوم نفسه للأسر فى فلسطين.

قال محمد درغام من أهالى مدينة العريش المنظمين لهذه الفعالية، أنه تم بالفعل تجهيز ال 100 ألف وجبه على مدار 3 ايام ونقلت من مدينة العريش ووصلت لقطاع غزة عن طريق معبر رفح بالتزامن مع فعاليات مائدة الإفطار بدون طعام، والتى تقام على ساحل مدينة العريش.

اشار أن تنظيم أهالى مدينة العريش لأطول مائدة إفطار هو تقليد انطلق شهر رمضان العام الماضى بالتزامن مع الاحتفال بتطهير سيناء من الإرهاب وعودة الأمن والأمان لكافة المناطق، ونظرا أن هذا العام يحل علينا رمضان والأشقاء فى غزة يعانون ويلات العدوان من دمار وتشريد ونزوح وحاجتهم لكافة أنواع المساعدات وعلى رأسها الطعام، فقد قرر أهالى شمال سيناء أن يتم تحويل كافة الوجبات المقرر أن يتناولها الأهالى خلال الإفطار لتصل للأشقاء فى غزة مع استمرار الفعاليات ولكن بدون وجبات إفطار تضامنا مع الأشقاء.

جانب من التجهيزات (1)



جانب من التجهيزات (2)