اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مارس 2024 06:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بيسكوف يطالب مؤسس تيليجرام بمنع استخدامه من قبل الإرهابيين

الجمعة، 29 مارس 2024 05:00 ص
بيسكوف يطالب مؤسس تيليجرام بمنع استخدامه من قبل الإرهابيين المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مؤسس تطبيق تيليجرام، بتشديد الرقابة على محتوى التطبيق بعد ازدياد استخدامه من قبل الإرهابيين.

وقال بيسكوف: "هذا المورد الفريد والاستثنائي من الناحية التكنولوجية، يصبح بشكل متزايد أداة في أيدي الإرهابيين، حيث يتم استخدامه لأغراض إرهابية".

ولفت بيسكوف إلى أنه لن يتم حظر التطبيق في روسيا، لكن الأمر يتطلب اهتماما متزايدا ومتابعة، خاصة من قبل مؤسسه بافيل دوروف.

ويلجأ الإرهابيون إلى استخدام تيليجرام للتواصل وتوظيفه لأغراض إرهابية، حيث بعثت جهات مجهولة عقب هجوم "كروكوس" الإرهابي رسائل لطلبة مدرسة بمدينة ماريوبول الروسية عبر تيليجرام تعرض عليهم مبالغ مالية مقابل تنفيذ هجمات على المدارس بمناطقهم.







كروكوس

بافيل دوروف

موسكو

بيسكوف

ارهاب

تيليجرام

داعش




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة