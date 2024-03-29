بولندا وأوكرانيا تجريان مباحثات لحل نزاع الواردات الزراعية

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أكد رئيس الوزراء البولندى دونالد تاسك، أن أوكرانيا يمكنها الاستمرار فى الاعتماد على دعم بولندا لها على الرغم من النزاع التجارى الذى خيم على العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، مُشيرًا إلى أن "أوروبا لن تكون آمنة من دون أوكرانيا الحرّة" .



واستقبل تاسك، نظيره الأوكرانى دنيس أناتوليفيج شميكال، لإجراء مباحثات طال انتظارها تهدف إلى تخفيف التوتر بشأن الواردات الزراعية الأوكرانية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البولندية الرسمية.



وشدد تاسك -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مع شميكال اليوم فى وارسو- على دعم بولندا الثابت لأوكرانيا عبر الجبهات المتعددة التى تشمل مجالات المساعدات العسكرية والمالية والدبلوماسية، إلى جانب دعم اندماج أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى "الناتو".



وتعتبر بولندا من أشد المؤيدين لأوكرانيا فى حربها ضد روسيا، لكن العلاقات توترت خلال الأشهر الماضية بسبب النزاعات الاقتصادية، حيث اشتكى المزارعون البولنديون من أن الواردات الأوكرانية قد أدت إلى انخفاض أسعار منتجاتهم.