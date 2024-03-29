بوتين: يجب أن تستند العلاقات بين روسيا وأقرب الشركاء لمراعاة المصالح المتبادلة

موسكو (أ ش أ)

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين بلاده وأقرب شركائها يجب أن تستند إلى مراعاة المصالح المتبادلة.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومى الروسى عبر تقنية الفيديو، اليوم الجمعة، إن مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية مع جيراننا يرتفع باستمرار.

وأضاف الرئيس الروسى، نحن ننطلق دائما من حقيقة أن هذه الاتصالات يجب أن تُبنى على أساس المصالح المتبادلة مع مراعاة مصالح بعضنا البعض.

وشارك في هذا الاجتماع كل من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسا مجلسي الاتحاد والدوما فالنتينا ماتفيينكو وفياتشيسلاف فولودين، ورئيس إدارة الرئاسية الروسية أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية سيرجي ناريشكين، والممثل الرئاسي الخاص للأنشطة البيئية والإيكولوجية والنقل سيرجي إيفانوف.

