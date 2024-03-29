بايدن يؤكد مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح الصحفى جيرشكوفيتش المحتجز فى روسيا

واشنطن (أ ش أ)

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن مواصلة العمل يوميا لتأمين إطلاق سراح الصحفى الأمريكى إيفان جيرشكوفيتش المحتجز فى روسيا .

وقال بايدن، فى بيان نشره البيت الأبيض اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية للاعتقال غير المشروع للصحفى الأمريكى فى روسيا، إن الصحافة ليست جريمة، وقد ذهب إيفان إلى روسيا للقيام بعمله كمراسل، مخاطراً بسلامته لتسليط ضوء الحقيقة على التدخل العسكري الروسي ضد أوكرانيا.

وأضاف وبعد وقت قصير من احتجازه الجائر وغير القانوني، كتب رسالة إلى عائلته من السجن، كتب فيها، أنا لا أفقد الأمل.

وتابع بايدن قائلا: كما أخبرت والدي إيفان، فلن أفقد الأمل أبدًا. وسنواصل العمل كل يوم لتأمين إطلاق سراحه .

وشدد على أن واشنطن سوف تستمر في إدانة ومحاسبة روسيا على محاولاتها المروعة لاستغلال الأمريكيين كورقة مساومة .

وأكد الرئيس الأمريكي مواصلة الوقوف بقوة ضد كل من يسعى إلى مهاجمة الصحافة أو استهداف الصحفيين، باعتبارهم ركائز المجتمع الحر.

واختتم بايدن البيان مخاطبا إيفان وبول ويلان المدان في روسيا بتهمة التجسس وجميع الأمريكيين الرهائن أو المحتجزين ظلماً في الخارج

وقال، نحن معكم ولن نتوقف أبدًا عن العمل لإعادتكم إلى موطنكم.

وكانت محكمة موسكو قد أعلنت الثلاثاء الماضي تمديد اعتقال الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش، بتهمة التجسس.

