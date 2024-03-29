اليوم السابع
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انتشال جثة شاب تعرض للغرق فى نهر النيل بمنشأة القناطر

الجمعة، 29 مارس 2024 02:12 م
انتشال جثة شاب تعرض للغرق فى نهر النيل بمنشأة القناطر أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال الإنقاذ النهرى، من انتشال جثة شاب تعرض للغرق في نهر النيل بإحدى قرى منشأة القناطر، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل، بقرية تابعة لمنشأة القناطر.


توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن شابا تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، دون وجود شبهة جنائية فى الحادث، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.







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