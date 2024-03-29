اليوم السابع
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الكرملين يحمل فرنسا مسئولية ضمان سلامة الرياضيين الروس بالألعاب الأولمبية

الجمعة، 29 مارس 2024 01:33 م
الكرملين يحمل فرنسا مسئولية ضمان سلامة الرياضيين الروس بالألعاب الأولمبية بيسكوف
موسكو (أ ش أ)

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حمل المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، فرنسا مسئولية ضمان سلامة الرياضيين الروس باعتبارها الدولة المضيفة للألعاب الأولمبية .

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، رداً على سؤال حول ما إذا كانت روسيا لديها القدرة على ضمان أمن الرياضيين الروس الذين سيذهبون إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس: لا، لا توجد إمكانيات لدينا بهذا الشأن.

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، وفقاً لقواعد اللجنة الأولمبية الدولية، فإن الدولة التي تستضيف الألعاب الأولمبية هي المسئولة عن ضمان الأمن وسلامة كل الرياضيين، بما فيهم الرياضيين الروس.







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