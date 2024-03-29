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القومية للزلازل: هزة أرضية بقوة 5,7 درجة على بعد 855 كم شمال مرسى مطروح

الجمعة، 29 مارس 2024 10:50 ص
القومية للزلازل: هزة أرضية بقوة 5,7 درجة على بعد 855 كم شمال مرسى مطروح مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

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قال القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور طه رابح، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت اليوم الجمعة، فى الساعة الـ9 و12 دقيقة و47 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، هزة أرضية بقوة 5,7 درجة على مقياس ريختر على بعد 855 كيلومترا شمال مرسى مطروح وتقع جنوب اليونان.

وأكد رابح، في بيان أصدره المعهد اليوم الجمعة، أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يحدث أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
وأشار إلى بيانات الهزة حيث وقعت على خط عرض 37,40 درجة شمالا وخط طول 21,50 درجة شرقا وعلى عمق 25 كم.

 







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