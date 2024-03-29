اليوم السابع
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الجمعة، 29 مارس 2024 09:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الشرطة الفرنسية تعتقل مراهقا للاشتباه فى قيامه بالتحضير لهجوم إرهابى على مدرسة

الجمعة، 29 مارس 2024 09:16 م
الشرطة الفرنسية تعتقل مراهقا للاشتباه فى قيامه بالتحضير لهجوم إرهابى على مدرسة الشرطة الفرنسية

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اعتقلت الشرطة الفرنسية مراهقا يبلغ من العمر 16 عاما للاشتباه فى قيامه بالتحضير لهجوم إرهابى على إحدى المدارس، فضلا عن توجيه تهديدات بالقتل لموظفى مؤسسة تعليمية.

وذكرت قناة "BFMTV" الفرنسية نقلا عن مصدر قضائى اليوم الجمعة أنه "تم القبض على مراهق فى منزله فى بلدية سينون بالقرب من مدينة بوردو، يُشتبه فى تهديده بشن هجوم إرهابى على مؤسسة تعليمية وتوجيه تهديدات بالقتل ضد المدرسين وإدارة المدرسة الثانوية".

ووفقا للقناة التلفزيونية، اعترف الطالب جزئيا بذنبه.

ويوم أمس أوصت مديرية الأمن الداخلى (الاستخبارات) فى فرنسا بإلغاء حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024 المزمع عقدها فى العاصمة باريس ومدن أخرى بسبب تزايد التهديدات الإرهابية.

ومنذ العمل الإرهابى الذى ضرب ضواحى موسكو يوم الجمعة الماضي، عاد التخوف من الإرهاب إلى واجهة الاهتمامات الفرنسية، لكن تجدر الإشارة إلى أنه لم يغب عنها تماما. لأن فرنسا ومنذ عام 2015، ظلت على لائحة أهداف المنظمات الإرهابية.

وقد وقع الهجوم الإرهابى على  مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس، وأسفر عن مقتل 144 شخصا وإصابة نحو 180 آخرين.







فرنسا

الشرطة الفرنسية

باريس

بوردو

دورة الألعاب الأولمبية 2024




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