الإحصاء: واردات مصر من التبغ ترتفع إلى 329 مليون دولار بنهاية 2023

كتب: مدحت عادل

سجل إجمالي الواردات المصرية من التبغ المفروم ارتفاعا ملحوظا في نهاية العام الماضي 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت بيانات الجهاز، إن إجمالي واردات التبغ المفروم بلغت قيمتها نحو 329 مليون و471 ألف دولار في نهاية عام 2023، بينما كانت نحو 282 مليون و682 ألف دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2022، بزيادة بلغت نحو 46 مليون و789 ألف دولار.

وتراجعت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من السلع الوسيطة خلال عام 2023، حيث بلغت قيمتها نحو 30 مليار و35 مليون دولار، مقارنة بنحو 36 مليار و532 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2022، بتراجع بلغت قيمته 6 مليارات و497 مليون دولار.

ونجحت الدولة المصرية في خفض قيمة فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، فقد سجلت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم 83.2 مليار دولار عام 2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت قيمته 13 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 13.5% وفقاً لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات.