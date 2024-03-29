افتتاح 3 مساجد جديدة فى البحيرة بتكلفة 6 ملايين جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم اليوم افتتاح 3 مساجد جديدة بمركزي الدلنجات وأبو المطامير بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه وهم:

- مسجد الهداية - عزبة عبد المجيد صالح - البستان - الدلنجات على مساحة 460 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و 500 ألف جنيه.

- مسجد عزبة 9 - قرية أحمد علوية - زاوية صقر - أبو المطامير على مساحة 225 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد عزبة نصير - أبو المطامير على مساحة 340 م2 بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه.

يذكر ان خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان " فضائل العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها"

وأوضحت الخطبة أن العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أيام خير وبركة ورحمة ومغفرة، ما أسعد من تعرَّض لنفحاتها والتمس بركاتها.